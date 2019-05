22. Mai 2019, 22:12 Uhr Im Rahmen der Murnauer Ateliertage "KamiKatzen" im Kloster

Cohaus-Künstler laden zum Austausch ein

Wer neugierig ist, was sich in den vergangenen Monaten hinter den Mauern des "Cohauses" im Kloster Schlehdorf getan hat, sollte am Wochenende einen Abstecher an den Kochelsee einplanen. Erstmals öffnen die Kunstschaffenden ihre Ateliers und laden in Haus und Garten zum Austausch ein. Zum Auftakt gibt die Gast-Künstlerin Nela Adam eine Performance, die von Butoh, zeitgenössischem Tanz und Körpertheater inspiriert ist (Atelier Schölß, 12 Uhr). Der Verein Oikos öffnet um 11 Uhr sein Café-Mobil im Klostergarten.

Das Cohaus ist ein Gäste-, Seminar- und Atelierhaus der Münchner Wohnungsbaugenossenschaft Wogeno im Probebetrieb. Die Schlehdorfer Missions-Dominikannerinnen würden der Wogeno das Kloster gerne verkaufen, da ihre Gemeinschaft über die Jahre geschrumpft ist und sie mittlerweile in einen kleineren Neubau umgezogen sind.

An den Ateliertagen öffnen fünf der etwa 50 Bewohner ihre Türen. Der Maler und Zeichner Thomas Geggerle, Jahrgang 1954, bezeichnet sich seit seinem 16. Lebensjahr als freischaffender Künstler. Von 2009 bis 2012 war er Vorsitzender des Künstlerbundes Garmisch-Partenkirchen und beteiligte sich an Ausstellungen im Schlossmuseum Murnau. Eva Kiss, die bereits eine Installation in Schlehdorf präsentierte, lässt sich nach eigenen Worten von der spirituellen Ausstrahlung des Klosters inspirieren, wenn sie zur Farbe, Stift und Schere greift.

Die gebürtige Berlinerin Nannina Matz hat am Literaturinstitut Leipzig studiert und arbeitet derzeit in München und Schlehdorf. 2016 erschien ihre Reportage "In Idomeni. Bericht von der Grenze" im Hanser Verlag. Am Wochenende gibt sie Einblick in ihr literarisches Schaffen. Anna Schölß zeigt Arbeiten aus ihrem aktuellen Zyklus "moor remix", einer künstlerischen Archivierung der Moorhütten zwischen Kochel und Schlehdorf. Schölß hat an der Akademie in München studiert und lebt und arbeitet in Schlehdorf. Im Pfortenbereich zeigt sie eine 2018 entstandene Werkserie von abstrakter Farbmalerei.

Um Götter, Geister und "KamiKatzen" drehen sich die Druckgrafiken und Collagen von Singhi Vanith. "Seine Bierzelt-Buddhas könnten glauben machen, dass die Bayern aus Tibet kamen", heißt es in der Einladung, "oder war es Japan?"

"Kunst trifft Kloster": Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, jeweils 11 bis 17 Uhr, Kirchstraße 9, Schlehdorf, Infos unter www.cohausschlehdorf.de