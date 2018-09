24. September 2018, 22:02 Uhr Im Quartierstreff Geretsried-Stein Bollywood und russische Komödie

Im Rahmen der "Interkulturellen Woche" gibt es am Mittwoch, 26. September, Bollywood-Kino im Jugendzentrum Saftladen (Beginn 19 Uhr). Tags darauf läuft im Quartierstreff Stein eine russische Komödie (18 Uhr). Beide Filme werden im Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt ist frei. Zudem bietet der Trägerverein Soziale Arbeit am Freitag, 28. September, beim Straßenfest am Johannisplatz noch einmal das Projekt "Heimat im Schuhkarton" an.