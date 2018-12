20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Im neuen Jahr Arbeitsagentur ändert Öffnungszeiten

Der Empfang der Agentur für Arbeit in Rosenheim hat von 2019 an donnerstags geänderte Öffnungszeiten. Die persönliche Arbeitslosmeldung ist dann von 7.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr möglich. Das Haus ist weiter bis 18 Uhr geöffnet, sodass Termine bei Arbeitsvermittlung und Berufsberatung bis in den Abend wahrgenommen werden können. Auch das Berufsinformationszentrum bleibt bis 18 Uhr offen.