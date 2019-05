10. Mai 2019, 22:04 Uhr Im Lenggrieser KKK "Der Komparse"

Lesung mit Sigi Zimmerschied

Stephan Fadinger wird aufgrund eines kurzzeitigen Kontrollverlusts seiner Mutter gezeugt und als Sohn einer Sanitätshausbesitzerin und eines Lageristen geboren. Eine Kindheit zwischen Stützstrümpfen und Matriarchat, unbedeutend und grau, beginnt und geht über in ein Leben zwischen Schein und Sein. Mit viel Ironie und Sprachwitz lässt Kabarettist und Autor Sigi Zimmerschied das Publikum am Schicksal seines Protagonisten Stephan Fadinger aus seinem Roman "Der Komparse" teilhaben. Am 24. Mai kommt er ins KKK. Er begleitet die Zuhörer durch das Dasein des gescheiterten Fadinger, der erst durch eine Begegnung mit der Betreiberin einer Komparsenagentur neuen Halt findet. Der Protagonist saugt sich voll mit diesen Scheinwelten, sie geben ihm Kraft und Identität, Lust und Zukunft. Die Höhenflüge in die luftigen Sphären enden aber immer wieder im eigenen menschlichen Versagen und in den Tiefen der kleinstädtischen Nichtigkeit. Als Stephan am Ende seiner Kräfte an der Seite eines berühmten Darstellers eine Rolle in einem Serienkiller-Krimi spielt, fasst er einen letzten Entschluss.

Wodurch sich eine Lesung des Romanciers Zimmerschied von den Auftritten des Kabarettisten Zimmerschied unterscheidet? Eigentlich nur durch das Manuskript, denn es ist dramaturgisch und sprachlich ausgefeiltes Kabarett, das Zimmerschied präsentiert - nur eben in niedergeschriebener Form.

Die Lesung findet am Freitag, 24. Mai, von 20 Uhr an im KKK im Arabella-Brauneck-Hotel statt. Karten im Vorverkauf zu 24 Euro über Mail an sabine@kkk-lenggries.de