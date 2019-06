23. Juni 2019, 22:24 Uhr Im Landratsamt Fachlicher Rat für Kreative

Künstler, Kulturschaffende und Kreative können sich am Donnerstag, 27. Juni, von 13 Uhr an im Tölzer Landratsamt beraten lassen. Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München bietet Antworten auf Fragen zu Selbständigkeit, Akquise, Vernetzung, Finanzierung oder einfach zur generellen Orientierung.Die Gratis-Beratungen finden im Landratsamt Bad Tölz, Raum 1.061, Prof.-Max-Lange-Platz 1 statt. Zur Terminvereinbarung können sich Interessierte direkt an das Kompetenzteam wenden, E-Mail: kreativ@muenchen.de