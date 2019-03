27. März 2019, 21:52 Uhr Im Landratsamt Bad Tölz Hilfe für Existenzgründer

Eine Existenzgründung oder Betriebsübernahme braucht mehr als eine Geschäftsidee. Rund die Hälfte aller jungen Unternehmen in Oberbayern bleibt laut einer Studie der IHK in den ersten vier Jahren auf der Strecke. Mit guter Vorbereitung und Hilfe von erfahrenen Beratern steigen die Erfolgschancen aber deutlich. Harald Hof, betriebswirtschaftlicher Berater der IHK-Geschäftsstelle Weilheim, informiert am Donnerstag, 28. März, im Landratsamt Bad Tölz unter anderem darüber, wie ein Businessplan erstellt wird, welche finanziellen Förderhilfen es gibt und was Unternehmer bei der Kranken- und Rentenversicherung beachten müssen. Um vorherige Anmeldung für die Einzelgespräche unter Telefon 08041/505-288, per E-Mail an andreas.ross@lra-toelz.de oder online über www.terminland.de/ihkmuenchen wird gebeten.