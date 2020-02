Auch nach dem Wüten von Sturmtief Sabine waren die Feuerwehren im Landkreis noch mit den Schäden beschäftigt. Weitere 20 Einsätze verzeichnete Kreisbrandrat Alfred Schmeide zwischen Montagabend und Dienstagmittag, bei denen umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt oder vom Sturm beschädigte Dächer gesichert werden mussten. Die meisten habe es, wie am Tag des Orkans, im Norden des Landkreises gegeben, zum Beispiel in Gelting, Münsing oder Eurasburg. Die Feuerwehren hätten aber auch in Bad Tölz und Oberfischbach ausrücken müssen. Weil viele Bäume beschädigt sein könnten und es immer noch Windböen gebe, rät Schmeide von Waldspaziergängen ab, bis sich das Wetter bessert.

