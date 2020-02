Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar im Bezirk der Agentur für Arbeit Rosenheim, zu der auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zählt, um 1430 auf 8700 Personen angestiegen. Im Landkreis selbst sind derzeit 1831 Bürger ohne Beschäftigung, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent. Zum Vergleich: Im Dezember lag die Quote noch bei 2,1 Prozent, im Januar vorigen Jahres bei 2,4 Prozent. "Viele Beschäftigte aus witterungsabhängigen Berufen haben schon vor Weihnachten eine Kündigung erhalten und sich nun bei uns arbeitslos gemeldet", sagt Michael Vontra, kommissarischer Leiter der Agentur für Arbeit Rosenheim. Die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt bleibe aber positiv. "Viele Unternehmen haben ihren saisonbedingt gekündigten Arbeitnehmern auch in diesem Jahr eine Wiedereinstellungszusage gegeben, da sie ihre langjährigen, guten Mitarbeiter nicht verlieren wollen", erklärt Vontra.

Als Beispiel für die Zusammenarbeit mit Unternehmen nennt er die Hörmann Automotive Penzberg (HAP). Das Unternehmen beendet seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni dieses Jahres und arbeitet seit Oktober 2019 eng mit den Agenturen für Arbeit in Weilheim und Rosenheim (Geschäftsstelle Bad Tölz) sowie der Stadt Penzberg zusammen. Gemeinsames Ziel ist, dass möglichst viele der mehr als 450 betroffenen Mitarbeiter bis Mitte des Jahres eine berufliche Alternative haben. "Wir betreiben seit Oktober gemeinsam ein Büro auf dem Werksgelände, und die Arbeitsvermittler aus Bad Tölz stehen in engem Kontakt zu den mehr als 100 Beschäftigten, die in unserem Agenturbezirk wohnen." Einige Mitarbeiter hätten schon einen neuen Arbeitgeber gefunden - "und ich bin optimistisch, dass weitere unmittelbar in eine neue Beschäftigung wechseln werden", sagt Vontra. Außerdem weist er auf die Jobmesse hin, die am Mittwoch, 12. Februar, zwischen 10 und 16 Uhr im HAP-Werk stattfindet.