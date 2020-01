Ein internationales Tanzensemble gastiert am Samstag, 18. Januar, von 20 Uhr an mit seiner Show "Night of Dance" im Kurhaus Bad Tölz. Bestehend aus zwanzig Profitänzern entführt die renommierte Truppe der "Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory" das Publikum in die Welt des irischen Stepptanzes. In verschiedenen Choreografien integriert wird der traditionelle Stepp mit progressive Tanzelementen kombiniert. Gezeigt werden Tanz-und Akrobatikszenen im Stil von Riverdance, Dirty Dancing, Cirque du Soleil und viele mehr. Die südamerikanische Artistengruppe "Pura Vida" unterstützt das Programm mit schwindelerregenden Tanzeinlagen und fordert den Künstlern Höchstleistungen ab. Die Tanzshow "Night of Dance" begeistert seit zwei Jahrzehnten bereits über eine Million Zuschauer und begleitet sie durch eine Zeitreise durch das vielfältige Spektrum der Tanzgeschichte. Seit Anfang des Jahres ist "Night of Dance" nun wieder auf Tournee. Fantasievolle Kostüme und ein ausgefeiltes Lickt- und Soundkonzept machen die zweistündige Show komplett. Karten gibt es im Vorverkauf ab 44,90 Euro in der Touristeninformation Bad Tölz (telefonisch unter 08041/ 786715) oder über die Website des Kurhauses