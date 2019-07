23. Juli 2019, 22:05 Uhr Im Kurhaus Bad Tölz Geniale parasitäre Symbiose

Die Brüder Gregor und Raphael Mayrhofer sind am Wochenende wieder einmal als Duo "Imbrothersation" zu erleben - ein seltenes Vergnügen

Von Stephanie Schwaderer, Bad Tölz

Ein Blick auf die neue Homepage des Duos Imbrothersation - und nichts ist klar. "Es ist keine Band!", steht dort, und, wenn man ein bisschen weiter scrollt: "Es ist keine Stilistik! Es ist kein Mutationsfehler! Kurz, es ist nicht das, wonach es aussieht." Es folgt ein bewegtes Bild, auf dem Gregor Mayrhofer mit verzerrtem Gesicht seinen Bruder Raphael an den Rastalocken unter dem Schlagzeug hervorzieht. Anschließend liegen sich die Brüder in einer Tangopose in den Armen. "Imbrothersation ist ein ansteckender Geisteszustand zwischen melodischem Wahnwitz und rhythmischer Ekstase, ist Jazz, Klassik, Tango, ist Improvisation und Publikumsoper", heißt es daneben. Und weiter: "Ja, es ist eine magisch-telepathische Haltung, eine unauflöslich parasitäre Symbiose zwischen kalter akademischer Intellektualität und beseeltem hausmeisterlichem Pragmatismus."

Witz und Tempo - schon am PC hebt sich die Laune. Schwer zu glauben, dass der lässige Schlagzeuger Raphael Mayrhofer mittlerweile selbst Gymnasiasten unterrichtet und sein Bruder als aufstrebender Komponist und Dirigent nach Sir Simon Rattle nun auch noch Kirill Petrenko bei den Berliner Philharmonikern assistieren wird. Wer erleben möchte, was die beiden gebürtigen Waldramer, die 2010 mit dem Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet wurden, gemeinsam auf der Bühne veranstalten, ist am Sonntag, 28. Juli, ins Tölzer Kurhaus eingeladen. Dort steht eines der seltenen Imbrothersation-Konzerte auf dem Programm. Das Motto: "Das Präludium schlägt zurück."

Viel Zeit zur Vorbereitung haben und brauchen die beiden nicht - den Mittelpunkt ihres Programms bildet wieder eine improvisierte Oper, an der das Publikum mitwirken darf. Hinter Gregor Mayrhofer liegt gerade eine Ballettproduktion an der Münchner Staatsoper, wo er eine umjubelte Inszenierung von "Schnee" leitete - zehn Kanons mit der Musik von Hans Abrahamsen und einer Choreografie von Nanine Linning. "In kleinem Maße war da auch ein bisschen Gebrüder-Produktion im Gange", erzählt er am Telefon. An der Realisierung der "phänomenalen Video-Effekte" von Alexandros Tsolakis sei nämlich auch sein Bruder Johannes Mayrhofer beteiligt gewesen. Von ihm stammen auch die Fotos auf der Imbrothersation-Homepage.

An diesem Donnerstag, 25. Juli, feiert Gregor Mayrhofer mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen Premiere. Beim Oberstdorfer Musiksommer dirigiert der 31-Jährige das Eröffnungskonzert, Solist am Cello ist Wen-Sinn Yang. Am kommenden Montag wird er dann zu einer Asien-Tournee mit dem Hongkong New Music Ensemble aufbrechen.

Zuvor aber ein Ausflug in die Vergangenheit. "In Tölz habe ich vor mehr als zehn Jahren Abitur gemacht", erzählt er. Der Wechsel an das Tölzer Gymnasium sei für ihn "ein ganz wichtiger Schritt" gewesen, weil dort ein Leistungskurs Musik angeboten wurde. Im Kurhaus fand die Uraufführung seiner Abschlusskomposition, der "Gregorianischen Sinfonie", statt. Das sei nicht nur die erste Komposition für eine so große Besetzung gewesen, sagt er. "Dank der Unterstützung meiner Musiklehrer Edgar Schumann, Elisabeth Scheucher und Amelie Wüstenfeld durfte ich auch erstmals ein so großes Ensemble dirigieren. Ohne diese Erfahrung wäre ich heute bestimmt nicht dort, wo ich jetzt bin."

Das ist dann auch das i-Tüpfelchen bei jeder Begegnung mit den Mayrhofer-Brüdern. Zu Virtuosität, Humor und Erfolg gesellt sich bei ihnen auch noch Bescheidenheit und Herzlichkeit. Völlig verrückt.

Imbrothersation: Das Präludium schlägt zurück, Samstag, 27. Juli, Theatersaal des ASV Dachau, Beginn 19 Uhr; Sonntag, 28. Juli, Kurhaus, Bad Tölz, Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Karten über München Ticket, Infos unter www.imbrothersation.com