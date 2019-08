Artikel per E-Mail versenden

Die Reihe der Orgel-Matineen im Kloster Schäftlarn geht für diese Saison zu Ende. Organist Christian Bischof spielt am Sonntag, 1. September, von 14 Uhr an zusammen mit den beiden Trompetern Peter Gasser und Philipp Lüdecke ein festliches Konzert, das etwa eine Stunde dauert. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli und anderen. Im Anschluss können Interessierte an einer Orgelführung teilnehmen. Bischof erklärt und veranschaulicht Allgemeines zur Orgel und zum Instrument der Abteikirche speziell. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.