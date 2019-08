1. August 2019, 22:07 Uhr Im Kloster Beuerberg Kinder spielen Heimatministerium

Im Ferienprogramm zur Heimat-Ausstellung in Kloster Beuerberg spielen Kinder zwischen acht und 16 Jahren derzeit "Heimatministerium". Die Aufgabe: "Ihr steht kurz nach einer Wahl und sollt nun ein Heimatministerium bilden. Was ist das überhaupt - Heimat? Gesucht, geliebt, verloren? Und welche Aufgaben sollte so ein Heimatministerium haben?" Begleitet von der Planspielerin Manuela Klotzbücher, den Künstlerinnen Johanna Eder, Stephanie Müller und dem Künstler Klaus Erich Dietl gehen die Teilnehmer zu Werke. Sie tauchen auf ihre ganz eigene, kreative Art in die Welt der Heimatpolitik ein. Am Sonntag, 4. August, werden in einem großen Heimatfest für die ganze Familie die Ergebnisse präsentiert (15 bis 18 Uhr). Anmeldung unter: info@dimu-freising.de.