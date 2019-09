Dass Heimat manchmal in einen Koffer oder eine Schuhschachtel passen muss, das kennen besonders die Menschen, die eine frühere Heimat verlassen mussten. Oft sind es innige Erinnerungsstücke und vertraute Gegenstände, die in die neuen Heimaten mitgenommen werden, um dort wieder neu Fuß fassen zu können. Die Künstlerin Susanne Krieg geht beim Themenwochenende "Heimat to go" im Kloster Beuerberg am Samstag, 14. September, mit Groß und Klein der Frage nach, was in ihre Schuhschachtel gepackt werden sollte. Dann geht es ans Gestalten. Von 11 Uhr bis 17 Uhr geht der offener Workshop, abwechselnd in Klosteratelier oder Klosterwerkstatt. Der offizielle Auftakt des Themenwochenendes findet an diesem Tag in der ehemaligen Schwesternkapelle von 13.30 Uhr an statt. Es folgen eine Kuratorenführung, eine öffentliche Führung sowie eine Einführung in Volkstänze der Deutschen aus Ungarn. Beim Tanz-Workshop von 16 bis 18 Uhr im Klostergarten kann jeder mitmachen. Im Anschluss wird im Refektorium zu Speis und Trank aufgespielt. Das Angebot ist eine Kooperation mit der Landsmannschaft der Deutschen in Ungarn sowie dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried.