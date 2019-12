Kurz vor Weihnachten wird's bei "Quadro Nuevo" immer sehr stimmungsvoll, so auch in Benediktbeuern.

"Es ist ein wunderbarer Anlass, diesen vierten Advent ausklingen zu lassen", eröffnet Saxofonist und Bandleader Mulo Francel den Abend mit Quadro Nuevo im weihnachtlich beleuchteten Allianzsaal. Seit elf Jahren gibt das Ensemble ein Weihnachtskonzert, auch im Kloster Benediktbeuern war es bereits zu Gast, das letzte Mal vor vier Jahren.

Schon die ersten Töne stimmen ein auf einen Abend voller Überraschungen, musikalischer Leckerbissen und Klangfülle. "Leise rieselt der Schnee" wird zum Auftakt angestimmt, die zarten Töne von Evelyn Hubers Konzertharfe sind Balsam für die Seele, Bandleader Mulo Francel bedient dazu virtuos das Saxofon. Auch "Alle Jahre wieder" darf nicht fehlen, das Quartett verliert sich schließlich in einer orientalisch anmutenden Weise, nimmt das Publikum mit auf eine facettenreiche Klangreise, einzelne Zuhörer schließen die Augen und geben sich der Musik ganz hin. Quadro Nuevo modellieren Weihnachtsklassiker um, fügen Neues hinzu, lassen anderes aus - und formen so eine Musik voller Anmut, die mal klezmeresk, mal jazzig, mal schwungvoll, mal besinnlich klingt. So ist "Maria durch ein Dornwald ging" erst bei genauem Hinhören zu erkennen. DD. Lowka wechselt im Nu die Schlaginstrumente und bedient den Kontrabass, während Andreas Hinterseher sein Können am kuriosen Vibrandoneon, einer Kombination aus Blasinstrument und Ziehharmonika, beweist. Auch vor der klangvollen arabischen Oud, wie die Laute im vorderen Orient genannt wird, verbeugt sich das Quartett.

Mulo Francel unternimmt mit seinem Saxofon schließlich einen Ausflug ins Publikum, schreitet die Gänge ab, macht die Musik unmittelbar fühl- und spürbar. Auch deutsche Volkslieder werden zum Besten gegeben, und so folgt "Die Gedanken sind frei" auf "Es ist ein Ros' entsprungen". Ersteres widmet die Gruppe der Fridays-for-Future-Bewegung, wenig später kommt mit "Hoch auf dem gelben Wagen" ein weiterer Klassiker, dem der damalige Bundespräsident Walter Scheel in den frühen Siebzigerjahren zu großer Popularität verhalf.

Was D.D. Lowka aus einer Trommel und einem Cajon herausholen kann, verweigert sich jeglicher Beschreibung - er bearbeitet das Instrument so virtuos, dass man sich einem kompletten Schlagzeug gegenüber wähnt. Frei wie die Gedanken sind eben auch die Töne und Geräusche, die Quadro Nuevo erklingen lässt. "Shtil, di nakht iz oysgeshternt" (Still, die Nacht ist voller Sterne), ein Partisanenlied des jiddischsprachigen polnischen Komponisten Hirsch Glik, stimmt traurig, schließlich kam der 22-jährige Glik nach seiner Flucht aus einem estnischen Konzentrationslager im Kampf gegen deutsche Truppen 1944 ums Leben.

Schließlich stimmen die Musiker "Nun komm, der Heiden Heiland" von Martin Luther an, ein Adventsstück, das auf den altkirchlichen Hymnus "Veni redemptor genium" des Ambrosius von Mailand zurückgeht - es ist nicht nur eine Reise durch verschiedene Länder, auf die Quadro Nuevo die Zuhörer mitnimmt, sondern auch durch die Jahrhunderte.

Der Aufforderung, zu einem selbst komponierten Stück Walzer zu tanzen, folgt ein Paar - und wird dafür mit Szenenapplaus belohnt. Zum Schluss hin wird das spanische Weihnachtslied "La virgen se está peinando" gespielt, ehe der Abend mit Quadro Nuevo langsam und viel zu früh zu Ende geht. Am reich gedeckten Verkaufstisch, auf dem das beeindruckende Oeuvre der Band präsentiert ist, wird anschließend noch eine ganze Weile mit den Musikern gefachsimpelt.