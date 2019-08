2. August 2019, 22:18 Uhr Im Kloster Benediktbeuern Exerzitien im Garten

Das Garten war schon immer ein zentraler Ort im klösterlichen Leben. Dort konnten die Mönche zur Ruhe kommen, nachdenken, Gottes Werk betrachten. "Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten": Unter diesem Leitspruch stehen die Gartenexerzitien, die das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern anbietet. Sie beginnen am Sonntag 11. August, um 14 Uhr und enden am Donnerstag, 15. August, nach dem Mittagessen. Die Leitung hat Benediktinerpater und ZUK-Rektor Karl Geißinger. In Phasen des Schweigens und des Gesprächs, in Besinnung und Gartenarbeit, in Gottesdiensten und in Gemeinschaft sollen die Teilnehmer den Meditations-, Kräuter- und Klostergarten als einen Ort der Begegnung mit sich selbst, ihrer Umwelt, der Schöpfung und ihrem Schöpfer erfahren. Der Garten könne ein "Spiegel sein für die Erfahrung von Geborenwerden, Wachsen und Vergehen, Erfolg und Misserfolg, Ordnung und Chaos, Erkenntnis und Weisheit", teilt das ZUK mit. Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag an der ZUK-Rezeption. Die Gebühr pro Person beträgt 110 Euro, zuzüglich Kosten für Übernachtung und Vollverpflegung. Eine Anmeldung ist unter Telefon 08857/88-701 möglich.