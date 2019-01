11. Januar 2019, 22:08 Uhr Im Kleinen Kursaal Üben vor großer Kulisse

Die Musikschule Bad Tölz veranstaltet am kommenden Montag, 14. Januar, ein Vorbereitungskonzert für den renommierten bundesweiten Wettbewerb "Jugend musiziert". Es beginnt um 18.30 Uhr im Kleinen Kursaal in Bad Tölz. Auch dieses Jahr nehmen an dem Wettbewerb mehrere aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schüler der Sing- und Musikschule Tölz teil. Bei dem Konzert sollen die Schüler die Möglichkeit bekommen, ihr komplettes Wettbewerbsprogramm vorzuführen. Auf dem Programm stehen Darbietungen mit den Instrumenten Querflöte, Klarinette, Violoncello, Klavier, Harfe, Gitarre, Waldhorn und Viola. Der Eintritt ist frei.