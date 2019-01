31. Januar 2019, 22:08 Uhr Im kleinen Kursaal Swingmusik

Es ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender für Jazzfans im Oberland: die Jazzabende, die Klarinettist, Saxofonist und Veranstalter Peter Zoelch einmal im Monat in Bad Tölz organisiert. Unter dem Titel "Peter Zoelch & friends" hat sich die Reihe etabliert. Der nächste Jazzabend findet an diesem Samstag, 2. Februar, im kleinen Kursaal statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Wie immer hat Zoelch einen "special guest" eingeladen. Dieses Mal ist es der Trompeter Colin Dawson, der als Mitglied der Echoes of Swing erfolgreich in Europa musikalisch unterwegs ist. Der britische Jazzmusiker konzertierte unter anderem mit Ray Brown, Benny Waters, Clark Terry, Buddy DeFranco und unternahm zahlreiche internationale Tourneen als Solist. Für das Publikum in Bad Tölz spielen "Peter Zoelch & friends" laut Ankündigung wieder einmal viele Stücke aus dem "Great American Songbook", also in erster Linie Swingmusik aus den 1930er- und 1940er-Jahren. Mit von der Partie sind neben dem Trompeter Colin Dawson noch Sebastian Hoess am Klavier, Alex Haas am Kontrabass, Michael Keul auf dem Schlagzeug und natürlich Peter Zoelch am Saxofon und an der Klarinette.