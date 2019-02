1. Februar 2019, 21:57 Uhr Im Kino Zugabe mit Walter Steffen

Nach dem großen Erfolg und Zuschauerzuspruch am vergangenen Montag hat sich Filmemacher Walter Steffen entschlossen, seine Dokumentation "Joy in Iran" an diesem Sonntag ein zweites Mal persönlich im Wolfratshauser Kino vorzustellen. Beginn ist dieses Mal um 11 Uhr, mit anschließendem Filmgespräch. In der Presse bekommt Steffens neuestes Werk hervorragende Kritiken. "Joy in Iran" erzählt die Geschichte von Susie Wimmer, Andreas Schock und Moni Single, dreier "Clowns ohne Grenzen", die im Jahr 2017 in den Iran reisen, um dort Kinder in Krisensituationen zum Lachen zu bringen. Auf ihrem Roadtrip durch das orientalische Land besuchen sie Heime für Waisen- und Straßenkinder, Krankenhäuser, psychiatrische Kliniken und Camps für afghanische Flüchtlinge. Es gelingt ihnen, ehrliche Freude und Ablenkung in den Alltag der Kinder zu bringen. Nebenher wird ihr iranischer Tourguide Reza Abedini selbst zum Clown. Filmemacher Walter Steffen zeigt beeindruckende Bilder aus den iranischen Städten und Landschaften.