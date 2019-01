22. Januar 2019, 21:43 Uhr Im Kino Wolfratshausen Steffen präsentiert "Joy in Iran"

Walter Steffens neuer Film "Joy in Iran" wird am Montag, 28. Januar, im Kino Wolfratshausen in Anwesenheit des Regisseurs gezeigt. Auch eine Protagonistin, Clownin Susie Wimmer, stellt sich den Fragen des Publikums. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Der Film dokumentiert die Auftrittsreise der Künstler Susie Wimmer, Andreas Schock und Moni Single von "Clowns ohne Grenzen" zu iranischen Hilfseinrichtungen, Heimen für Waisen- und Straßenkinder, Krankenhäusern, psychiatrischen Kliniken und Flüchtlingscamps. Er wird im Kino Wolfratshausen noch am Donnerstag und Freitag, 31. Januar und 1. Februar, jeweils beginnend um 17.30 Uhr gezeigt; außerdem in einer Matinee am Sonntag, 3. Februar, von 11 Uhr an. (www.joy-in-iran.de/kinofinder)