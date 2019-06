4. Juni 2019, 21:58 Uhr Im Jubiläumsort Thanning Kunst am Stamm

Das Dorf Thanning in der Gemeinde Egling begeht bekanntlich ein ganz besonderes Festjahr: Zum einen ist es 1250 Jahre her, dass der Ort erstmals urkundlich erwähnt wurde. Zum anderen werden sowohl der Gebirgstrachtenerhaltungsverein "D'Wendlstoana Thanning" als auch der Loisachtaler Gauverband heuer 100 Jahre alt, die Thanninger Feuerwehr gar 145 Jahre. Was also lag da näher, als gemeinsam zu feiern, und zwar mit einer ganzen Festwoche vom 21. bis zum 30. Juni. Dieser Reigen an Thanninger Jubiläen wiederum hat die Familie Fritz aus Thanning zu dem Kunstwerk mit dem Wappen der Gräfin Justitia und dem Schriftzug "Thanning2019" inspiriert. Umgesetzt hat die feine Motorsägenarbeit der 23-jährige Florian Unterluggauer aus Waakirchen, der mit der Familie eng befreundet ist. Von Beruf ist Unterluggauer Landschaftsgärtner; bei einem Kurs für seine Arbeit machte ihm besonders die Schnitzerei mit der Motorsäge Spaß, und so hatte er die Idee, etwas aus den Baumstümpfen in der Ortsmitte zu schnitzen. Der Grundstückseigentümer musste die Bäume im vergangenen Jahr fällen, da sie von innen her morsch waren. Entstanden ist nun aber ein echter Hingucker.