13. Februar 2019, 22:00 Uhr Im Ickinger Gymnasium Klassik meets Korea

Das Esmé Quartet stattet Icking in der Reihe Klangwelt Klassik einen Besuch ab. Die vier jungen Koreanerinnen haben die Aufmerksamkeit der internationalen Musikwelt in nur zwei Jahren erobert. Mit dem 1. Preis und vier Sonderpreisen beim Londoner "Wigmore Hall Streichquartett-Wettbewerb 2018" hat das erst 2016 gegründete Ensemble seiner Erfolgsgeschichte einen weiteren Höhepunkt hinzugefügt. Der 3. Preis beim "Internationalen Kammermusikwettbewerb Trondheim 2017" und der Publikumspreis beim "Irene-Steels Wilsing Streichquartettwettbewerb" im Januar 2018 waren weitere Meilensteine ihrer Karriere. In Icking präsentieren die vier Musikerinnen an zwei Violinen, Viola und Cello neben Werken von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven auch eine Komposition des Ungarn Sándor Veress aus dem Jahr 1931. Die sechs Streichquartette op. 33 von Joseph Haydn, bekannt auch unter dem Namen Russische Quartette, gelten als der Beginn der Wiener Klassik. Sie waren ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung des Streichquartett-Genres. Das Konzert findet am Sonntag, 17. Februar, um 19.30 Uhr im Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking statt. Karten bei München Ticket oder unter www.klangwelt-klassik.de.