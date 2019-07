11. Juli 2019, 22:08 Uhr Im Hollerhaus Bilder und Swing

Im Hollerhaus in Irschenhausen ist derzeit die Ausstellung mit dem Titel "Hallo kleines Fräulein" zu sehen. Gezeigt werden Zeichnungen, Acrylbilder und Aquarelle von Andrea Weber. Dazu findet an diesem Freitag, 12. Juli, ein Sommerkonzert mit dem Sirenenchor des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL) und den KIL-All-Stars statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf dem Programmzettel stehen Swing, Schlager und Pop, wozu für die Zuhörer ein Glas Erdbeerbowle gereicht wird. Der Sirenenchor erhebe seine Stimme mit viel Freude, aber wenn es notwendig sei, auch kritisch, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Leitung hat Regina Hellmann, Dozentin für Musical- und Popgesang. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren ihre schönsten Lieder im Hollerhaus (www.regina-hellmann.com). Die All-Stars sind Sophie Sperber (Feldafing) am Klavier, der Hochzeitsmusiker Nikolaus Sanktjohanser (Lenggries) am Bass, Günter Mayridl (München) an der Gitarre, der Chef der Blaskapelle Bad Wiessee, Korbinian Herzinger, am Schlagzeug sowie Assunta Tammelleo von der Geltinger Kleinkunstbühne "Hinterhalt" (Gesang). Um eine telefonische Voranmeldung unter der Rufnummer 08178/44 08 wird gebeten.