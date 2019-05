27. Mai 2019, 21:52 Uhr Im "Hinterhalt" Von Jazz bis Jackson

Ein Doppelkonzert mit dem ungewöhnlichen Ensemble Chop e Espresso und der Band Treeo steht am Donnerstag, 30. Mai, im Geltinger "Hinterhalt" auf dem Programm. Paulo Alves (Gesang, Gitarre), Tom Reinbrecht (Saxofon), Alexa Kathleen Beattie (Viola), Anna Rehker (Cello) und Thomas Simmerl (Percussion) interpretieren eigene Kompositionen und Songs von Caetano Veloso, Ivan Lins, Tom Jobim, Michael Franks und den Beatles in ganz eigener Weise - "zwischen der poetischen Schlichtheit lyrischer Essenz und impulsiver improvisatorischer Extravaganz", wie es in der Einladung heißt. Die besondere Raffinesse des Ensembles Chop e Espresso: "Im kammermusikalischen Gewand eines Streicher-Trios wird die Violinen-Stimme durch das Sopransaxofon ersetzt, welches innerhalb der Arrangements solistisch eine pikante Prise Jazz hinzufügt."

Vor dem King of Pop verneigt sich Treeo mit dem Programm "JAXXON3". Die Musiker - Petra Scheeser (Gesang), Enrico Coromines (Gitarre) und Michael Vochezer (Gitaree) - verzichten auf vorgefertigte Loops oder Playbacks und schlagen mit jedem Titel ein Kapitel aus ihrem eigenen Leben auf. Beginn ist um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 17 Euro.