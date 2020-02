Es ist Wahlkampf. Man merkt das sogar dort, wo man's nicht vermuten würde: in der Geltinger Kulturkneipe "Hinterhalt". Dort betreten - man reibt sich die Augen - am Freitagabend nicht Marcus H. Rosenmüller und Gerd Baumann die Bühne. Vielmehr kommt Bürgermeister Michael Müller (CSU). Die Stadt Geretsried stehe hinter dem "Hinterhalt", sagt er, es brauche eine Kulturinstitution wie die Kleinkunstbühne in Geretsried. Spricht's und setzt sich ins Publikum. Ein kurzer, für Müller sehr angenehmer Wahlkampfauftritt. Rosenmüller staunt und stichelt nur ein bisschen: "Ein Bürgermeister ist noch nie vor uns aufgetreten."

Es folgt ein Feuerwerk an Prosa, fantastischen Ergüssen, Rückblenden, Hirngespinsten, Kreuz- und Paarreimen, Harmonien und Disharmonien, erotischen Jungsfantasien, Science Fiction-Hymnen und Limericks. Es sind zwei hyperkreative Querköpfe am Werk, die das Publikum in eine irre Welt entführen, in der mit lederbehosten Förstern geschwommen und über das Glücksgefühl sinniert wird, eine frisch aus der Erde gezogene Kartoffel in der Hand zu halten. Ob denn jeder schon bemerkt habe, dass sich beim Eishockey kein Puck im Spiel befindet. "Der Torwart hat hinten so a Sackerl und wirft den Puck genau so ins Tor, dass es aussieht, als wäre eins geschossen worden." Es geht um das Sein und das Nichts und so verwundert es nicht weiter, dass eines der präsentierten Gedichte "Besuch bei Sartre heißt". Ein befreundeter Förster, doziert Baumann, überprüfe die Existenz von Borkenkäfern mit einer bizarren Methode. Er hieve ein Reh an einem kranähnlichen Gerät über die Thujenhecke im Garten, worauf sich der Schädling befindet, und lasse es rücklings auf dieselbe fallen. Ist der Borkenkäfer nach diesem Experiment immer noch da, existiere er tatsächlich.

Manchmal schlagen die zwei über die Stränge. Aber gibt es das überhaupt in der Kunst? Die Grenze des guten Geschmacks ist schwer festzulegen, und wenn, dann touchieren Rosenmüller und Baumann sie nur. Die "malade Ballade" vom unbekannten Mann, der nur zum "Ficken, Fressen" lebte, lässt wenig Raum für Interpretation; zum erotisch-kryptischen Liebeslied "Hey Baby, die Milch kocht gleich über" singt der ganze "Hinterhalt" mit: "Wir kippen den Topf in den Kübel!"

"A bisserl a Sau bist du scho!" muss sich Baumann von Rosenmüller sagen lassen, der das Publikum zu einem Atemkurs auffordert: "...dann wieder reinwärts mit der Luft." Hach, diese kreative Atmosphäre einzuatmen tut gut, auch wenn sie manchmal ein wenig zu dicht wirkt. Das Duo am Schreibtisch auf der Bühne erscheint wie zwei schalknackige Lockvögel, die das Publikum in die Abgründe der menschlichen Fantasie entführen. Irgendwo zwischen Ringelnatz, Polt, Jandl und Ball formen und drechseln Rosenmüller und Baumann Satzgebilde aus dem großen Buchstabenhaufen, dass das Zuhören eine Freude ist - auch wenn die Aufnahmefähigkeit spätestens nach dem dreißigsten Gedicht ein wenig strapaziert wird. Aber eben auch das ist Teil des Programms und Kalkül.

Spätestens beim "Vollmondgänseblümchen auf der Autobahn" ist man Baumanns sonorer Stimme und Rosenmüllers Haushamer Dialektschnipseln verfallen, da nimmt man gerne in Kauf, dass auch "Jammergedichte aus der Pubertät" und pornografische Astronautengedichte, in denen "nur noch geflötet und nicht mehr getötet" wird, zum Besten gegeben werden.

"Wenn die Weld untergeht, wo geht sie dann unter?" zitiert Rosenmüller seine Tochter. Sie darf gern im "Hinterhalt" untergehen, mit diesen zwei Rabauken am Mikrofon.