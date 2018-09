23. September 2018, 21:55 Uhr Im Hausflur überrascht Hausbesitzerin vertreibt Mann mit Taschenlampe

Eine unschöne Überraschung hat eine 41 Jahre alte Frau aus Gaißach in der Nacht auf Sonntag gegen 2.50 Uhr erlebt. Sie wurde wach, weil sie hörte, wie jemand die Haustüre ihres landwirtschaftlichen Anwesens in Gaißach-Wetzl öffnete. Zunächst dachte sie, dass eines ihrer Kinder nach Hause gekommen sei und stand auf. Im Flur der Wohnung kam ihr jedoch ein unbekannter Mann mit Taschenlampe entgegen. Auf den Schrei der Frau flüchtete dieser sofort. Der Ehemann der 41-Jährigen, vom Schrei geweckt, verfolgte den Unbekannten noch zu Fuß in Richtung Gaißach-Mühl, verlor ihn aber aus den Augen. Eine Fahndung der alarmierten Streifen blieb laut Polizei erfolglos. Entwendet wurde nichts. Der Mann ist 40 bis 50 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine Baseballkappe.