Ob bei einer historischen Führung oder einem Spaziergang über das Gestütsgelände: Im Haupt- und Landgestüt Schwaiganger gibt es für die ganze Familie viel zu entdecken. Am Sonntag, 8. September, findet dort zudem wieder die große Gestütsschau statt. Dann geben die Verantwortlichen in einem bunten Schauprogramm Einblicke in das Leben im südlichsten Staatsgestüt Deutschlands mit den traditionellen Rassen Bayerisches Warmblut, Süddeutsches Kaltblut und Haflinger. Dass sich bei der Gestütsschau alles um Pferde dreht, ist klar. Allerdings inkludiert das nicht nur das lebende Objekt, sondern auch die Kunst. Und so zeigt das Haupt- und Landgestüt Schwaiganger am Tag der Schau auch die Gemälde des international bekannten Danziger Künstlers Zenon Aniszewski, im Hauptgebäude ("Raum unter der Uhr"). "Der von der Münchener Künstlergenossenschaft sehr geschätzte Maler hat sein Lebenswerk den Pferden, welche er in Öl auf Leinwand und in der anspruchsvollsten Technik des Aquarellierens darstellt, gewidmet", heißt es in der Ankündigung. Und: "Seine Pferde sind beseelte Lebewesen mit individuellen Ausdruck". Die Ausstellung ist von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.