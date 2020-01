Jeden ersten Montag im Monat bietet Seniorenreferentin Sabine Gus-Mayer eine Sprechstunden für ältere Menschen im Geretsrieder Rathaus an. Im Januar entfällt dieses Angebot allerdings. Der Grund dafür ist der Feiertag Heilige Drei Könige, der heuer auf diesen Montag fällt. Als Alternative gibt es eine Seniorensprechstunde am Montag, 20. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Quartierstreff "Wir sind Stein". Die üblichen Sprechstunden mit Gus-Mayer im Rathaus finden dann von Februar an wieder wie gewohnt statt.