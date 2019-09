Bei Pulcra Chemicals in Gartenberg ist es am Mittwoch zu einem Gasunfall gekommen.

Großeinsatz am Isardamm: Bei der Firma Pulcra Chemicals im Geretsrieder Ortsteil Gartenberg ist am Mittwochvormittag Flüssiggas ausgelaufen. Ersten Ermittlungen des Gefahrguttrupps des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd zufolge war es beim Leerpumpen eines erst am Mittwochmorgen per Eisenbahnwaggon angelieferten Gasbehälters zu einem Leck gekommen. Gegen 10.15 Uhr informierte die Chemiefirma selbst die Feuerwehr über den Gefahrstoffaustritt. Nach Angaben der Polizei hatte die Betriebsfeuerwehr von Pulcra Chemicals durch eigene Maßnahmen da bereits verhindert, dass sich das Flüssiggas weiter ausbreiten konnte. Trotzdem wurden vorsorglich die umliegenden Straßen gesperrt sowie eine benachbarte Grundschule und ein Kindergarten informiert.

Eine von der Feuerwehr Geretsried durchgeführte Messung der Luftwerte in unmittelbaren Nähe des Betriebsgeländes brachte keine relevanten Ergebnisse. Laut Polizei bestand demnach zu keiner Zeit eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung. Gegen 12 Uhr war der Großeinsatz beendet. Das Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd untersucht weiter, wie es zu dem Gasunfall kommen konnte.