30. September 2018, 22:04 Uhr Im Geretsrieder "Hinterhalt" Musikalisches Warm Up zur Großdemo

Auf dem Münchner Odeonsplatz findet am Mittwoch, 3. Oktober, von 13 Uhr an eine Demonstration gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz unter dem Motto "Jetzt gilt's" statt, organisiert vom Bündnis "#Nopag". Für den Vorabend der Demonstration, also am Dienstag, 2. Oktober, findet wiederum im Geltinger Hinterhalt ein bunter Abend statt, der zur Einstimmung für die Teilnahme an der Münchner Demo dienen soll. "Mit unserer Sorge wegen des zunehmenden Rechtsrucks auch in unserem Land sind wir - zum Glück - nicht allein. Und so hat es sich ergeben, dass zwei ehemalige 'Hinterhältler' sich zusammen getan haben, um spontan zu einem bunten Abend am Vorabend der großen "Jetzt gilt's"-Demo in München aufzurufen", schreibt Assunta Tammelleo zusammen mit Klaus Weißbach und Ralf Zange in einer Pressemitteilung. Mit Musik, die die Discjockeys Ralf und Klaus auflegen, wollen die Initiatoren unter dem Motto "Hetz' mich nicht" das Leben insgesamt feiern "und unseren demokratischen Rechtsstaat, den wir unter anderem durch das neue Polizeiaufgabengesetz gefährdet sehen."

Das Gesetz ist seit Mai 2018 in Kraft, das Bündnis "#Nopag" sieht darin jedoch einen weiteren Schritt "in Richtung einer autoritären Gesellschaft", weil es Bürger- und Menschenrechte abbaue und sie noch stärker als bisher Repressionen und Überwachung aussetze. Der Abend im Hinterhalt diene dazu, ein "musikalisches fröhliches Zeichen gemeinsam gegen den um sich greifenden Populismus" zu setzen, um sich dann am folgenden Tag an der großen Demo "Jetzt gilt's" zu beteiligen. Auf die Wiesn könnten die Interessierten im Anschluss immer noch gehen, schreibt Tammelleo weiter.

Das Geltinger Warm Up zur Münchner Demonstration findet von 20 Uhr an in der Kulturbühne Hinterhalt, Leitenstraße 40, Geretsried-Gelting, statt, der Eintritt ist frei.

Nähere Informationen gibt es über www.hinterhalt.de respektive zur Münchner Demo unter https://www.nopagby.de