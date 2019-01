7. Januar 2019, 21:50 Uhr Im Geltinger "Hinterhalt" Zinners Raritäten

In einem kleinen Hotel in Ostfriesland, fast schon am Ende der Welt, entstand das fünfte Programm mit dem Titel "Raritäten" von Stephan Zinner. Nun bringt der Künstler sein Musikkabarett am Donnerstag, 10. Januar, um 20 Uhr auf die Geltinger Kulturbühne "Hinterhalt". Gezeichnet von den Erfahrungen der vorhergehenden Tage - darunter wilde Begegnungen mit jammernden deutschen Rentnergruppen, aus deren karierten Dreiviertelhosen Steckerlhaxen mit Trekkingsandalen herausschauten - schwante dem Chiemgauer und geborenen Wahlmünchner etwas: Die Zeiten ändern sich. "Wo sind all die Bienen hin?", wundert er sich beispielsweise, und "War früher alles besser?" Mit seinem Programm macht sich Zinner daher auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, Liebgewonnenem; er streift aktuelle Themen wie die gute Münchner Luft, das Psychiatriegesetz oder "dass es mit dem Söder schon oft ein Kreuz ist". Mit Liedern muss gerechnet werden, Unterstützung bekommt Zinner während des Abends von einem Begleitmusiker. Um die volle Breite und Tiefe des Programms miterleben zu können, schadet eine gewisse Dialektfestigkeit den Zuschauern nicht. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 20, an der Abendkasse 21 Euro.