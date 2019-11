Die 8. Geretsrieder Kulturtage Pipapo beginnen am Mittwoch mit der laut Ankündigung "ersten Kleidertausch-Party in der Region". Danach folgen 19 Veranstaltung im Zeitraum vom 13. bis 29. November in der Kulturbühne "Hinterhalt". Der Kleidertausch steht unter dem Motto "Überraschendes entdecken, stöbern, aus- und anprobieren, kombinieren, komplettieren" und nicht zuletzt: "Endlich Platz im Kleiderschrank!" (Mittwoch, 13. November, 18 Uhr, Eintritt frei).

Mit "Aufs Blech hauen" geht es am Donnerstag, 14. November, weiter: Boris von Johnson (Die Cuba Boarischen) bietet einen Percussion-Workshop an. Jugendliche und Erwachsenen sind willkommen, mit und ohne musikalische Grundkenntnisse (20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung erbeten).

Freunde der Soul-Musik kommen am Freitag, 15. November, auf ihre Kosten: Unter dem Titel "Wenn's draußen kälter wird" spielen Soulchicken reloaded Soul zum Aufwärmen. "Die rhythmische afroamerikanische Musik, die untrennbar mit dem Kampf gegen die Rassentrennung und für Gleichberechtigung in den USA verbunden ist macht sich an diesem Abend mit den neun großartigen Musikern und Sängern von Soulchicken reloaded daran, die Lebensfreude, die Zuversicht und die Tanzbeine zu retten", erklären die Veranstalterinnen des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL). Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Am Samstag soll "Alles im grünen Bereich" sein, und zwar mit The Donnelly Connection + Muddy What?, die von 20.3 Uhr an exzellenten Blues-Rock" versprechen. Zum Abschluss der Woche präsentiert Fritzie Krüger eine "Werkstatt Zukunft": Sie repariert weggeworfene Gegenstände. Am Sonntag zeigt sie am Beispiel von Stühlen und Schemeln aus Holz, wie das geht. Anschauungsobjekte können mitgebracht werden (Sonntag, 17. November, 14 bis 18 Uhr, 14 Euro, ab zwölf Jahren).

Geretsrieder Kulturtage Pipapo: 13. bis 29. November, Kulturbühne "Hinterhalt", Leitenstraße, Geretsried-Gelting, kulturverein-isar-loisach.de