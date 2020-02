Sie spielen "Musik aus einer Zeit, als die Verstärker klein waren und die Autos noch Flossen hatten": Die Jakarta Blues Band tritt am Samstag, 8. Februar, im Geltinger Hinterhalt auf. Nach Angaben der Veranstalter zelebriert die Jakarta Blues Band aus dem Münchner Umland mit höchster Spielfreude alle Facetten des Blues und beweist immer wieder aufs Neue, dass Blues nicht nur für Melancholiker ist. "Die sechs Musiker bieten perfekte handgemachte Musik, bei der man einfach nicht stillhalten kann", heißt es in der Ankündigung weiter. Kaum ein Gitarrist pflege außerdem den Chicago-Blues-Stil so authentisch wie der Lead-Gitarrist und Sänger der Band, der sich vor allem in die Lines von Otis Rush und B.B. King hineinfuchse und sie als Inspiration für eigene Soli einsetze. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm habe sich die Band in Südbayern mittlerweile einen erstklassigen Ruf erspielt, der ihnen auch Einladungen etwa zu "Jazz am Bichl" nach Burghausen oder im vergangenen Sommer zum Flussfestival nach Wolfratshausen eingebracht habe. Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen Bücher Ulbrich, Geretsried, Intersport Utzinger, Geretsried, oder direkt im Hinterhalt. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.