31. März 2019, 21:53 Uhr Im Gasthof Löwenbräu Osteuropahilfe trifft sich

Die Osteuropahilfe in den Landkreisen Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen lädt zu ihrem Vereinstreffen am Dienstag, 2. April, in den Gasthof Löwenbräu nach Wolfratshausen ein. Neben einem Rückblick gibt es Informationen zu den derzeit laufenden Projekten und Patenschaften sowie zur nächsten Delegationsreise vom 13. bis 20. Mai. Beginn ist um 19.30 Uhr.