29. April 2019, 21:23 Uhr Im Freiraum Flamencomusik

In seiner Musik mischt Ricardo Volkert traditionelle und moderne Flamenco-Elemente mit lateinamerikanischen Rhythmen und spanischsprachiger Poesie. Der international mehrfach ausgezeichnete Gitarrist tritt am Donnerstag, 2. Mai, im Münsinger Freiraum auf (Einlass: 19 Uhr; Beginn: 19.30 Uhr). Unter dem Motto "In den Gassen und Tavernen des Südens" spielt er Fandango und Alegrías genauso wie andalusische Volkslieder. Außerdem hat Volkert für die Zuhörer Texte spanischsprachiger Dichter von Federico García Lorca, Pablo Neruda bis Rafael Alberti musikalisch bearbeitet. Er entführt in eine magisch-poetische Bilderwelt mit Geschichten über Poeten und Banditen, Heilige und Sünder. Kartenreservierungen für zwölf Euro unter info@freiraum-muensing.de oder studiokohn@posteo.de