22. Februar 2019, 22:04 Uhr Im Franz-Marc-Museum Werke von Heckel

"Der poetische Expressionist": So ist die Ausstellung mit Werken von Erich Heckel überschrieben, die im Franz-Marc-Museum in Kochel am See zu sehen ist. Die Eröffnung findet an diesem Sonntag, 24. Februar, um 11 Uhr statt. Das Museum besitzt viele Werke von Heckel, der als ein bedeutendes Mitglied der expressionistischen Künstlergruppe "Brücke" gilt. Dazu gehören das wichtige Gemälde "Parksee" von 1914, seltene Farbholzschnitte wie "Fränzi liegend" oder auch "Liegende auf schwarzem Tuch", mehr als sechzig weitere Holzschnitte sowie zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle. Acht illustrierte Postkarten, die der Künstler 1912/13 aus Berlin und von der Ostsee an Franz Marc in Sindelsdorf schrieb, werden in einem eigenen Kapitel vorgestellt. Diese Korrespondenz über Ausstellungsorganisation, Verkäufe und das Bibelprojekt Franz Marcs wird zum ersten Mal gezeigt. Auch die Beziehung von Erich Heckel zu Sidi Riha, der Tänzerin und späteren Lebensgefährtin, wird in der Ausstellung thematisiert. Sidi Riha war sein bevorzugtes Modell. Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 16. Mai, zu sehen. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen geöffnet, bis zum März von 10 bis 17 Uhr, von April an von 10 bis 18 Uhr.