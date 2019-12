Die Firma Teilzeug aus Berg will in der Gemeinde E-Carsharing etablieren

Die Jugend in der Stadt hält es längst so: Nicht jeder braucht ein eigenes Auto. Carsharing ist in. Doch auf dem Land sind die Wege länger, es gibt keine U-Bahnen und weniger Busse. Hier trotzdem ein Carsharing-Modell für private Zwecke zu etablieren, hat sich die Berger Firma "Teilzeug" zum Ziel gesetzt. Sie ist bereits im Landkreis Fürstenfeldbruck aktiv. Von Februar an können sich auch die Bewohner von Berg ein E-Auto des Unternehmens ausleihen. Bereitgestellt wird ein Renault Zoe, mit einer Reichweite von 400 Kilometern. Sein Standplatz ist an der E-Ladestation in der Ortsmitte von Berg vor der Bäckerei Müller (Aufkirchner Straße 3).

Alle Nutzer müssen sich registrieren lassen. Mit den zugeteilten Benutzerdaten kann der Wagen dann per Smartphone reserviert und gebucht werden, teilt die Firma mit. Der Wagen lasse sich zum reservierten Zeitpunkt per Smartphone öffnen. Im Handschuhfach liege der Autoschlüssel, der freigeschaltet bleibe, bis der Fahrer den Wagen wieder am Standort abgestellt und mit dem Ladekabel verbunden habe. Pro Stunde wird dem Fahrer eine Miete von 2,50 Euro berechnet, pro gefahrenem Kilometer werden 25 Cent fällig. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt im Rathaus. "Ich glaube das ist eine gute Sache", sagte Bergs Bürgermeister Rupert Monn in der Gemeinderatssitzung.

Laut Oliver Weiss, dem Geschäftsführer von Teilzeug, hat seine Firma schon etliche Autos am Start: Eines steht in Grafrath, und ein zweites kommt dort noch hinzu, erzählt er im Gespräch mit der SZ. Demnächst wird auch in Schöngeising ein Wagen platziert, in München steht bereits ein weiterer. In Berg allerdings gibt es eine kleine Besonderheit. Das Berger E-Auto aus der Aufkirchner Straße hat nämlich einen Namen: Es heißt "Oscar", in Anlehnung an den Berger Schriftsteller Oskar Maria Graf. "Wir geben den Autos gerne Namen", sagt Weiss.