Bis 1933 stammte diese Marke aus einem jüdischen Unternehmen, der Zigarettenfabrik W. Lande in Dresden. Die Familie Lande floh rechtzeitig vor den Nazis in die USA.

Der Erinnerungsort Badehaus in Waldram birgt nicht nur in seiner Dauerausstellung vielerlei Schätze der Zeitgeschichte. Das ehrenamtlich von einem Verein betriebene Haus hat zusätzlich ein Depot mit Fundstücken aus allen Phasen der hier dokumentierten Geschichte. Dies sind: die Zeit der NS-Rüstungsbetriebe im Wolfratshauser Forst mit der eigens dafür errichteten Arbeitersiedlung Föhrenwald; das Camp für jüdische Displaced Persons (DP) - die Überlebenden der Shoah - gleichen Namens und der in "Waldram" umbenannte Ort, an dem kinderreiche katholische Heimatvertriebene angesiedelt wurden. Die SZ präsentiert in einer kleinen Serie einzelne Trouvaillen aus dem Depot.

Im Internet werden für Zigaretten-Schachteln wie diese gern mal 20 Euro geboten: Mokri Superb aus dem Hause Lande. Ein leicht lädiertes Exemplar befindet sich auch im Depot des Badehauses. Ein Waldramer hat es bei der Renovierung seines Hauses am Kolpingplatz entdeckt. So eine Mokri-Schachtel befindet sich auch in den Sammlungen des Jüdischen Museums Berlin ("Sammlungsbereich: Alltagskultur. Gattung: dreidimensionaler Gegenstand des weltlichen Gebrauchs"). Denn das Unternehmen, aus dem die Marke Mokri stammte, war die Zigarettenfabrik W. Lande in Dresden. Sie war bereits 1933 "arisiert" worden; die ursprünglichen Besitzer, die jüdische Familie Lande, wanderten rechtzeitig aus.

Auf der Internet-Seite des Berliner Museums wird das Sammlungsstück näher beschrieben: "Auf der gelben Schachtel befindet sich mittig ein aufwendig ornamental gestaltetes Emblem mit der Beschriftung zum Großen Preis in Saloniki, die sich auf die seit 1926 jährlich abgehaltene Internationale Handelsmesse in Thessaloniki bezieht."