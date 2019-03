4. März 2019, 22:00 Uhr Im D'Amato Jubiläumskonzert

Vor fünf Jahren haben sich in der Band D'Amato Allstars Musiker zusammengetan, die bislang regelmäßig mit anderen Projekten auf der Bühne des D'Amato gestanden hatten. Nun gibt die Band am Freitag, 8. März, ein kleines Jubiläumskonzert. Dabei lautet die Devise: "Wenig Pause, viel Musik und am besten so, dass bei nahezu jedem Song der Oh-ja!-Effekt auftritt", erklären die Veranstalter. Die Allstars sind: Niko Waldherr (Gesang, Keyboards, Gitarre), Annette Glück (Gesang, Saxofon), Otto Martner (Gitarre, Posaune), Walter Autsch (Gitarre), Stefan Martner (Bass) und Maximilian Autsch (Schlagzeug). Musikalisch befassen sich die D'Amato Allstars mit Klassikern der vergangenen Jahrzehnte. Hits von Joe Cocker, den Dire Straits, Michael Jackson, Stevie Wonder oder Deep Purple gehören zu ihrem Repertoire. Einige neue Stücke haben sie am Freitag auch im Programm. Das Konzert in der Wolfratshauser Musikbar D'Amato im Schützenhaus beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf zu 12 Euro und an der Abendkasse zu 15 Euro erhältlich.