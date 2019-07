23. Juli 2019, 22:05 Uhr Im Bad Tölzer Capitol 75 000 Kilometer, 130 Songs

Um die Welt segeln und mit vielen Menschen Musik machen: Diesen Traum haben sich zwei junge Männer namens Ben und Hannes erfüllt. Nach dem Studium setzen die beiden Tontechniker in Sydney die Segel und machen sich auf eine Reise, die vier Jahre dauern soll. Sie steuern Häfen in 31 Ländern an und fahren zudem mit einem alten Schulbus quer durch die USA bis Kanada. Ihr Ziel: Möglichst viele Musiker zu treffen, Songs aufzunehmen und so die Kontinente und Menschen durch Musik zu verbinden.

Das Ergebnis ihres Abenteuers hat Regisseur Micha Schulze in einem zweistündigen Dokumentarfilm zusammengefasst, der am Samstag, 27. Juli, im Tölzer Kino Capitol läuft. "Blown Away" heißt das Werk, das in Anwesenheit der beiden Protagonisten über die Leinwand geht. Die Sondervorstellung beginnt um 20 Uhr, Informationen unter https://blownaway-movie.de.