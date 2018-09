20. September 2018, 22:14 Uhr Im Atelier in Aufkirchen Rätselhafte Geschichten

Juschi Bannaski und Roman Wörndl präsentieren Malerei und Videoinstallationen

Von Ute Pröttel, Aufkirchen

Sie leben ihre Kunst. Das Künstlerehepaar Juschi Bannaski und Roman Wörndl führt ein offenes Haus, in dem nicht nur Kunstschaffende herzlich willkommene Gäste sind. Die eine Seite ihres Domizils nimmt ein lichtdurchflutetes Atelier auf zwei Ebenen ein, das an den kommenden beiden Wochenenden wieder zum Ausstellungsraum wird. "Dieses Jahr werde ich nix aufräumen", hat die Malerin Juschi Bannaski beschlossen. Alles wird so bleiben, wie es auch das Jahr über ist.

Wenige Tage vor den Ateliertagen sind noch die Teilnehmer von Bannaskis Malschule zu Gange. Sie arbeiten selbständig. Nur einmal pro Woche unterrichtet die in Madrid und München ausgebildete Künstlerin. Im oberen Teil des Ateliers steht Bannaskis schwenkbare Staffelei, auf der ihre vielschichtigen Bilder entstehen. In den letzten Jahren waren das vornehmlich Hinterglasbilder. Sie zeichnen sich durch eine leuchtende Strahlkraft aus. Bannaski liebt kräftige Farben. Der Tisch neben der Staffelei ist überfüllt mit Gläsern und Plastikschälchen, die in allen vorstellbaren Farben leuchten. So recht will die Malerin aber das Geheimnis ihrer Farben nicht lüften. Nein, Acrylfarben seien es nicht, die sie verwendet. Sie mischt die Farben selber, malt erst figürliche Szenen und gießt dann Farben darüber, die sie mithilfe ihrer schwenkbaren Staffelei fließen lässt oder abrupt stoppt, wieder abtupft, neue Szenen hineinmalt oder ritzt. So entstehen Schichten und Strukturen, die Geschichten erzählen oder ein Rätsel bilden. Wie zwei Bilder, die Bannaski inspiriert vom Motto der Ateliertage "Vergessenes" gemalt hat - bildnerische Dokumente zweier Filme, in denen etwas vergessen wurde.

Film und bewegte Bilder sind die gemeinsame Leidenschaft von Bannaski und ihrem Ehemann Roman Wörndl. Für das Fünf Seen Filmfestival organisieren sie seit einigen Jahren den Wettbewerb "Video-Art". Gerade war der diesjährige Gewinner Ascan Breuer, ein junger Dokumentarfilmer aus Wien, bei ihnen zu Gast. Wörndls Video-Installation "Herbei" (2:50 Minuten), die er erstmals bei den Ateliertagen zeigt, ist unverkennbar von Breuers Arbeit "Paradise Later" beeinflusst. Wörndl verbindet darin ein Prosa-Gedicht mit der Aufnahme eines wogenden Ozeans. "Wir greifen natürlich aktuelle Themen auf", sagt Wörndl. "Was wir aber nicht wollen, ist, dem Betrachter ein schlechtes Gewissen zu vermitteln." Vielmehr verbinden sich in seinem Werk Bild und Text im Rhythmus des Meeres.

Auch Bannaskis Arbeit "Vergessene Schwestern", die verschiedene Arten von Bienen zeigt, hat einen aktuellen Bezug, das Bienensterben. Wortwörtlich nimmt Wörndl das Thema "Vergessenes" mit einer aus 45 Teilen bestehenden Collage aus dem Jahr 1992, die er lange Zeit vergessen hatte. Sie entstand im Nachgang zu einer Reise nach Argentinien im Jubiläumsjahr 500 Jahre nach der Entdeckung Amerikas.

Anders als sonst üblich stellt dieses Jahr allerdings kein Gastkünstler im Atelier Bannaski/Wörndl aus, "sonst hätte ich doch noch aufräumen müssen", sagt Bannaski und lacht.