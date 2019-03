10. März 2019, 21:49 Uhr Illusion in Penzberg Träumereien in der Stadtbücherei

In Kooperation mit der Volkshochschule veranstaltet die Stadtbücherei Penzberg am Donnerstag, 14. März, einen Abend im Zeichen der Zauberkunst. Unter dem Namen "Two Magicians" bietet das Duo "Anna-Lena und Björn" ein "Magietheater des Herzens". Das Duo verzaubere ihr Publikum und bringe es zum Träumen, wie es in der Ankündigung heißt: "In ihren Kunststücken und Illusionen geht es um die Verbindungen zwischen Menschen, die so oft bereits ein Zauber des Alltags sind". Zuschauer sollen das Gefühl erleben, zu träumen, einen "Traum, der alles möglich erscheinen lässt." Der Auftritt beginnt um 19.30 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei. Der Eintritt kostet 7 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Volkshochschule und der Stadtbücherei, Restkarten an der Abendkasse.