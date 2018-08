26. August 2018, 21:51 Uhr Illegal entsorgter Müll Glasscherben rund um Ickinger Bowl

Bürgermeisterin Margit Menrad mahnt pfleglicheren Umgang mit der Anlage an

Von Claudia Koestler, Icking

Ferien- oder Freizeit heißt für viele Kinder und Jugendliche vor allem eines: Spaß. Wer allerdings seine freie Zeit an der Ickinger Skater-Bowl verbringt, um dort mit Boards oder BMX-Rädern akrobatische Kunststücke mit so hübschen Titeln wie Ollie, Nollie, Slide und Grind einzuüben, sollte auch an die Umwelt denken: Hinterlassenschaften wie Glas- oder Plastikflaschen und anderer Müll gehört aufgeräumt. Darauf weist die Ickinger Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI) hin, aus gegebenem Anlass. "Mitarbeiter des Bauhofs müssen immer wieder die Bowl reinigen, weil im Umfeld mutwillig Flaschen zertrümmert werden", erklärt die Rathauschefin. Durch die Scherben könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich jemand verletzt, auch im danebenliegenden Beach -Volleyball-Feld. Menrad appelliert deshalb auch an die Eltern der Jugendlichen, darauf zu achten, dass die Bowl für sportliche Aktivitäten genutzt wird "und keine Partyzone ist."

Die Skater-Bowl wurde im Mai 2014 eingeweiht als Treffpunkt für junge und junggebliebene Gemeindebürger. "Rausgehen und was erleben mit Sport", sei das Ziel, hatte der Eglinger Skate-Profi und Ex-Weltmeister Tobias Kupfer erklärt, der bei der Ickinger Skater-Bowl-Eröffnung dabei war. Etwa vier Jahre hatte das rund 40 000 Euro teure Projekt auf sich warten lassen, von der Idee bis zur Fertigstellung. Angeregt wurde der Bau nämlich bereits 2010 in der Jungbürgerversammlung. Doch neben Lärmschutzauflagen war vor allem die Suche nach einem geeigneten Standort für die Anlage nicht ganz einfach gewesen. Umso mehr sollte das Angebot nun eben nicht nur genutzt, sondern auch weiterhin wertgeschätzt und pfleglich behandelt werden, hofft Menrad.