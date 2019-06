2. Juni 2019, 21:50 Uhr IHK-Sprechzeit Übernehmen statt gründen

Mehr Senior-Chefs denn je suchen einen Nachfolger für ihren Betrieb, so eine Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK). An Existenzgründer und Unternehmer, die einen Nachfolger suchen, richtet sich die Informationsveranstaltung "Fit für den Stabwechsel?" der IHK für München und Oberbayern und der Wirtschaftsförderung am Mittwoch, 5. Juni, von 16 Uhr im Landratsamts. Anmeldung unter 0881 925474-28.