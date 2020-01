Unter dem Titel "Wiener Salon" steht das Neujahrskonzert am Samstag, 4. Januar, mit dem die mittlerweile 30. Saison der Iffeldorfer Meisterkonzerte beginnt. Zu Gast im Gemeindezentrum Iffeldorf ist das Rubintrio mit Ferenc Kölcze (Violine), Klaus Kämper (Violoncello) und Pablo Havenstein (Klavier). Das Programm bietet zwei unterschiedliche Kompositionen: das Klaviertrio d-moll op.49 von Felix Mendelssohn Bartholdy und "Las Cuatro Estaciones Portenas" von Astor Piazolla. Das Rubintrio, das schon mehrere Male beim Wiener Opernball zu Gast war, will mit diesem Programm seine Vielseitigkeit beweisen. Mendelssohns erstes Klaviertrio wurde 1840 uraufgeführt und begeisterte bereits damals das Publikum. Piazollas mitreißender Jahreszeiten-Tangozyklus ist quasi das lateinamerikanische Gegenstück zu Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Das Neujahrskonzert beginnt um 19 Uhr. Karten für die nummerierten Plätze gibt es im Vorverkauf zu 30, 25 oder 22 Euro. Die Tickets sind beim Kartenservice der Meisterkonzerte (Telefon 08856/36 95), online unter www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de, ebenso in der Buchhandlung Rolfes in Penzberg, der Buchhandlung Winzerer in Bad Tölz oder bei München-Ticket zu bekommen.