6. Mai 2019, 21:56 Uhr Iffeldorfer Meisterkonzerte Liederabend

Der Bassbariton Thomas Simmel gilt als einer der überragenden Sänger seiner Generation. Der Schüler unter anderem von Thomas Quasthoff ist ein gefragter Interpret, dessen Repertoire vom Barock bis zur Moderne reicht. Einen Schwerpunkt seiner künstlerischen Aktivitäten legt der Kulturpreisträger des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen auf das Genre "Lied". Gemeinsam mit dem Pianisten Philipp Vogler, der neben seiner eigenen Konzerttätigkeit als Professor an der Musikschule für Musik und Theater in München lehrt, kommt Simmel zu einem besonderen Liederabend im Rahmen der Meisterkonzert-Reihe in das Gemeindezentrum in Iffeldorf. Beide interpretieren Gedichte schwarzer amerikanischer Schriftsteller, die 1929 in der Sammlung "Afrika singt" herausgegeben wurden, vertont vom österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky. Ebenfalls an diesem Abend zu hören sind Lieder von Franz Schubert. Karte zu 30, 25 und 22 Euro für das Konzert am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr gibt es beim Kartenservice unter der Rufnummer 08856/3695, online unter www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de, bei den Buchhandlungen Rolles in Penzberg (08856/9140) und Winzerer in Bad Tölz (08041/9812) oder München Ticket.