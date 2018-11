25. November 2018, 22:13 Uhr Iffeldorfer Meisterkonzerte Festliche Klänge

Zum Abschluss der Spielzeit der "Iffeldorfer Meisterkonzerte" in diesem Jahr gibt es am Samstag, 1. Dezember, festliche Barockmusik im Gemeindezentrum zu hören. Der gebürtige Italiener Alfredo Bernardini ist ein Spezialist für Barockoboe und Alte Musik. Mit 19 Jahren ging er an das Königliche Konservatorium in Den Haag, um sich ausbilden zulassen. An diesem Nachmittag wird er begleitet von dem jungen aufstrebenden Barockorchester Munich Baroque, das sich aus hoch talentierten, auf Alte Musik spezialisierten jungen Musikern zusammensetzt und bereits beachtliche Erfolge feiern konnte. Gegründet wurde das Ensemble von Andrea Fessmann. Sein viel beachtetes Debüt gab das Orchester 2017 in der Basilika des Klosters Benediktbeuern. Gemeinsam bringen sie ein Programm unter dem Titel "Les Gouts Reunis" mit Concerti und Ouvertures unter anderem von Arcangelo Corelli, Jean-Féry Rebel, Henry Purcell, Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel zu Gehör. Das Konzert beginnt bereits um 17 Uhr im Iffeldorfer Gemeindezentrum. Die Konzerteinführung mit Andrea Fessmann findet eine Stunde früher um 16 Uhr statt. Karten gibt es unter anderem unter www.muenchenticket.de.