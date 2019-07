2. Juli 2019, 22:06 Uhr Ickinger Verkehrswege Meilenberger Straße zu

Gemeinde sperrt Strecke wegen instabiler Bäume

Mit einem "dringenden Appell" hat sich Ickings Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI) am Montag an die Öffentlichkeit gewandt: nämlich das Durchfahrtsverbot über die Meilenberger Straße nach Münsing zu beachten und einzuhalten. Denn diese Straße sei derzeit nicht mehr sicher, es bestehe "durchaus Lebensgefahr, das muss man so sagen", erklärte sie.

Seit mehreren Wochen schon ist der Rathauschefin zufolge die Durchfahrt für Fußgänger, Rad,- Motorrad- und Autofahrer nicht mehr möglich. Grund für die Sperrung ist laut Menrad, dass in den vergangenen Monaten an dieser Straße zwei Pappeln umgestürzt sind, und das ganz ohne größeren Sturm. Man könne von Glück sprechen, dass zum Zeitpunkt, als die Bäume umfielen, gerade niemand dort unterwegs gewesen sei. "Wir wissen nicht, wann die nächste Pappel fällt", sagte Menrad. Denn die Bäume seien schon sehr alt und teilweise innen hohl. Und die Wurzeln hätten nicht genug Platz, da sie dicht beieinander stünden. "Das heißt, es ist keine Standfestigkeit mehr gegeben."

Wegen der Sperrung müssen einige Verkehrsteilnehmer einen Umweg in Kauf nehmen, um nach Münsing zu kommen. Dennoch müsse das Verbot beachtet werden, erklärte Menrad. "Es wäre schlimm, wenn nachher etwas passiert." Dazu müsse gar nicht erst ein weiterer Baum umstürzen, auch Totholz könne hinunterfallen. Die Gemeinde ist Menrad zufolge gerade dabei, mit dem Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen eine Lösung zu finden. Wie diese aussehen könnte, abgesehen von der Sperrung, konnte die Bürgermeisterin allerdings am Montag noch nicht sagen. "Ich denke, dass ich bis zur nächsten Sitzung mehr weiß", schloss sie.