2. April 2019, 21:49 Uhr Ickinger Politik Christian Mielich legt Gemeinderatsamt nieder

Der Ickinger Gemeinderat Christian Mielich (SPD/Grüne) hat die Entlassung aus seinem Amt als Gemeinderat beantragt. Der Abschied habe gesundheitliche Gründe, gibt der 58-Jährige an. In der Sitzung am Montag, 8. April, wird das Gremium über seinen Antrag beschließen. Sein Nachfolger soll Julian Chuchulowski werden. "Ich bin ein rundum politisch denkender Mensch", sagt Mielich über sich selbst. Deshalb habe er bei der Kommunalwahl 2014 Lust gehabt, "nicht nur zu reden, sondern etwas zu tun und die Politik zu erleben." Ein Jahr zuvor war Mielich den Sozialdemokraten beigetreten. Bei zahlreichen Ickinger Themen vertrat Mielich im Gemeinderat eine konsequent oppositionelle Haltung gegenüber den politischen Mehrheiten. Er habe aber just deswegen "viel positives Feedback" aus der Bürgerschaft erhalten, was ihn stolz mache.