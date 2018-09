23. September 2018, 21:55 Uhr Icking Singen zu Erntedank

Ein langer Sommer ist vorbei, die Ernte ist eingefahren, die letzten Früchte hängen noch an den Bäumen. Dies nimmt der ökumenische Förderkreis für Kirchenmusik Isartal zum Anlass (Ernte-)Danklieder zu singen und über das Danken nachzudenken. Das "Singen für Alle" findet unter der Leitung von Petra Ulrich am Sonntag, 30. September, um 18 Uhr in der Kirche St. Anian und Marinus in Irschenhausen statt und richtet sich an alle, die Lust auf Singen haben. Der Eintritt ist frei