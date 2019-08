2. August 2019, 22:18 Uhr Icking Radlerin verunglückt am Geburtstag

Ausgerechnet an ihrem 52. Geburtstag ist eine Fahrradfahrerin aus Icking schwer gestürzt. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Donnerstag gegen 17 Uhr auf dem Isarweg bergab unterwegs, als sie in einer Kurve auf der schotterbedeckten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Sie fiel vom Rad und erlitt dabei Prellungen an der Hüfte. Die Ickingerin musste vom Rettungsdienst vorsorglich in die Wolfratshauser Kreisklinik gebracht werden. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.